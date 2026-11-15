ABŞ hərbi bazalarına zərbələrimiz müdafiə xarakteri daşıyır - İran XİN

Bakı. Trend:
Tehranın qonşu ölkələrə endirdiyi zərbələr BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə əsaslanır.
Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqai mətbuat konfransı zamanı deyib.
O, İranın hücumlarının sırf müdafiə xarakteri daşıdığını və yalnız İrana zərbə endirmək üçün istifadə olunan ABŞ hərbi bazalarını hədəf aldığını bildirib.
Bəqayi həmçinin Körfəz ölkələrini ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyatlarına logistik dəstək verməkdə və öz ərazilərindəki bazalardan raket, PUA və təyyarələrin buraxılmasına şərait yaratmaqda ittiham edib. Sözçü bununla bağlı Tehranın əlində sübutların olduğunu və məsələnin diplomatik kanallarla ciddi şəkildə izləniləcəyini qeyd edib.
Nüvə məsələsinə də toxunan İran XİN rəsmisi Vaşinqtonla uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılması və ya azaldılması ilə bağlı heç bir müzakirənin aparılmadığını qəti şəkildə bəyan edib: “Xeyr, biz indi ümumiyyətlə o mərhələdə deyilik. Bu müddət ərzində nüvə məsələsi ilə bağlı detallar üzrə heç bir müzakirəmiz olmayıb”.