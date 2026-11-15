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Yaponiya süni intellektdən istifadəyə dair yeni konsepsiya təqdim edəcək

Dünya xəbərləri Xəbər 15 Noyabr 2026 12:28 (UTC +04:00)
Yaponiya süni intellektdən istifadəyə dair yeni konsepsiya təqdim edəcək
Foto: Trend News Agency

Bakı. Trend:

Yaponiya Müdafiə Nazirliyi milli silahlı qüvvələr də daxil olmaqla, təhlükəsizlik sahəsində süni intellektdən istifadə ilə bağlı yeni konsepsiya hazırlayaraq təqdim edəcək.

Bu barədə Yaponiyanın müdafiə naziri Şinjiro Koizumi açıqlama verib.

Nazir bildirib ki, yeni konsepsiya Yaponiya Müdafiə Nazirliyi və Özünümüdafiə Qüvvələrində süni intellektdən istifadənin gələcək istiqamətlərini müəyyən edəcək.

Onun sözlərinə görə, "Defense AI Vision" adlandırılan konsepsiya artıq 2026-cı il noyabrın sonunda təqdim olunacaq.

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