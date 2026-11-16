Azərbaycanda nəqliyyat dəhlizləri ilə daşınmış yükün həcmi açıqlanıb

Bakı. Trend:
2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında nəqliyyat dəhlizlərində dəmir yolu nəqliyyatı ilə 12 milyon 81,7 min ton, dəniz nəqliyyatı ilə 5 milyon 370,1 min ton və avtomobil nəqliyyatı ilə 8 milyon 490,6 min ton yük daşınıb.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizi ilə daşınmış yüklərin həcmi 447,0 min ton, Şimal-Qərb nəqliyyat dəhlizi ilə 3 milyon 886,9 min ton, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi ilə 6 milyon 867,2 min ton, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi ilə 14 milyon 741,3 min ton, o cümlədən Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi ilə 7 milyon 507,2 min ton təşkil edib.
Dəmir yolu nəqliyyatı ilə daşınmış yüklərin 47,0 faizini, avtomobil nəqliyyatı ilə daşınmış yüklərin 46,6 faizini tranzit yüklər təşkil edib.
Ümumilikdə, Azərbaycan son illərdə Avrasiya məkanında əsas tranzit-logistika mərkəzlərindən birinə çevrilməsi istiqamətində iri infrastruktur layihələrini davam etdirir. Ölkə Şərq-Qərb, Şimal-Cənub və Orta Dəhliz üzrə yükdaşımaların artırılması məqsədilə dəmir yolu, avtomobil yolları, dəniz limanları və logistika infrastrukturuna milyardlarla dollar həcmində investisiyalar yatırıb. Bu siyasətin əsas hədəfi Azərbaycanın Avropa ilə Asiya arasında etibarlı tranzit qovşağı kimi mövqeyini daha da gücləndirməkdir.
Xüsusilə Orta Dəhlizin inkişafı dövlətin prioritet istiqamətlərindən biridir. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Ələt Azad İqtisadi Zonası və yeni logistika mərkəzləri bu marşrutun rəqabət qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Hazırda Bakı Limanının yükötürmə qabiliyyətinin 15 milyon tondan 25 milyon tona, konteyner emalı imkanlarının isə 500 min TEU-dan 1 milyon TEU-ya çatdırılması istiqamətində genişləndirmə işləri aparılır.