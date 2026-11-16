Tramp Bayden administrasiyasını FAA-nın fəaliyyətini pisləşdirməkdə ittiham edib

Bakı. Trend:
ABŞ Prezidenti Donald Tramp keçmiş prezident Co Baydenin (2021–2025) administrasiyasının Federal Aviasiya Administrasiyasının (FAA) fəaliyyətini ciddi şəkildə pisləşdirdiyini bildirib.
Donald Tramp bu barədə “Truth Social” sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb.
“Bayden administrasiyası Federal Aviasiya Administrasiyası üçün fəlakətə çevrilib. Onların toxunduğu hər şey uğursuzluğa düçar olub. Böyük məbləğdə vəsait səmərəsiz xərclənib, köhnəlmiş və nasaz sistem isə onların hakimiyyətə gəlməsindən əvvəlki vəziyyətindən daha da pisləşib”, – deyə Tramp qeyd edib.
Xatırladaq ki, cümə günü FAA 22 regional hava hərəkətini idarəetmə mərkəzində avadanlıqlarla bağlı yaranan problemlər səbəbindən uçuşları dayandırıb.
Hazırda agentlik hadisə ilə bağlı araşdırma aparır. Bu, 2023-cü ilin yanvarında FAA-nın əsas kompüter sistemlərindən birində nasazlıq qeydə alındıqdan sonra ABŞ üzrə ilk belə uçuş məhdudiyyəti olub.
Qeyd edək ki, ölkə üzrə uçuşların sonuncu dəfə bu miqyasda dayandırılması 2001-ci il sentyabrın 11-də baş vermiş terror aktlarından sonra həyata keçirilib.