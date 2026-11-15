  1. Əsas səhifə
  2. Dünya xəbərləri

İran raket ehtiyatlarını artırmaq imkanına malikdir - KİV

Dünya xəbərləri Xəbər 15 Noyabr 2026 15:22 (UTC +04:00)
İran raket ehtiyatlarını artırmaq imkanına malikdir - KİV
Foto: Videodan görüntü

Bak. Trend:

ABŞ kəşfiyyat xidmətlərinin məlumatına görə, İranın hərbi arsenalında indiyədək 1,5 mindən 2,5 minədək raket qala bilər.

Bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

“Amerikalı rəsmilərin sözlərinə görə, ABŞ kəşfiyyat ictimaiyyəti İranın arsenalındakı raketlərin sayını 1,5 min–2,5 min arasında qiymətləndirir. Beləliklə, genişmiqyaslı müharibənin yenidən başlaması halında Tehran ABŞ və onun müttəfiqləri ilə əlaqəli hədəflərə zərbələr endirmək üçün əhəmiyyətli imkanlara malikdir”, – deyə WSJ bildirir.

Mənbələr əlavə ediblər ki, İran raket ehtiyatlarını artırmaq imkanlarını da qoruyub saxlayıb. Bununla belə, ölkə 28 fevral 2026-cı ildə ABŞ və İsrailin hücumundan əvvəlki dövrlə müqayisədə raketləri daha yavaş istehsal edə bilər. Bundan başqa, İran silahlı qüvvələrinin sərəncamında çoxsaylı pilotsuz uçuş aparatları və yaxın mənzilli raketlər də var.

Məqalədə:

Trend-i buradan izləyin

Xəbər lenti

Xəbər lenti

Bütün xəbərlər