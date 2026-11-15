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ABŞ Yaponiyadakı bazasına F-15EX qırıcı təyyarələri yerləşdirib

Dünya xəbərləri Xəbər 15 Noyabr 2026 17:19 (UTC +04:00)
ABŞ Yaponiyadakı bazasına F-15EX qırıcı təyyarələri yerləşdirib
Foto: Süni intellekt

Bakı. Trend:

Təkmilləşdirilmiş F-15EX qırıcı təyyarələri Yaponiyanın cənubunda Okinava adasındakı ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin Kadena bazasına yerləşdirilib.

Bu barədə Yaponiya ictimai televiziyası məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, modernləşdirilmiş döyüş təyyarələri ilk dəfə olaraq ABŞ xaricindəki hərbi bazaya yerləşdirilib.

Daha əvvəl bildirilmişdi ki, bu qırıcılardan 36-sının cəmi bir neçə il ərzində Okinavaya yerləşdirilməsi planlaşdırılır.

Dördüncü nəsil F-15EX qırıcısı 13,3 tona qədər faydalı yük daşıya bilir ki, bu da bəzi bombardmançı təyyarələri üstələyir.

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