Lənkəranda bədii gimnastika üzrə açıq region birinciliyi keçirilib (FOTO)

Bakı. Trend:
14 noyabr tarixində Lənkəranda bədii gimnastika üzrə açıq region birinciliyi keçirilib.
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından verilən məlumata görə, tarışda “Ocaq Sport” klubunun Lənkəran, Şirvan, Masallı və Sabirabad bölmələrini təmsil edən balaca gimnastlar mübarizə aparıblar. 2014–2020-ci il təvəllüdlü gimnastların iştirak etdiyi birincilikdə idmançılar yaş qruplarına uyğun olaraq alətsiz, halqa, top və gürzlərlə proqramlarda çıxış ediblər.
Yarışın yekununda 2019-cu il təvəllüdlü gimnastlar arasında Zeynəb Nəcəfli birinci, Nilay Zeynallı ikinci, Nilay Əliyeva isə üçüncü yerə layiq görülüb. 2020-ci il təvəllüdlü gimnastların mübarizəsində Aynişan Fərzəliyeva qızıl, Dəniz Məmmədova gümüş, Ayla Ələkbərova isə bürünc medal qazanıb.
Birinciliyin sonunda fərqlənən gimnastlar müvafiq diplom və medallarla təltif olunublar. Regionlarda bədii gimnastikaya marağın artırılması və bu idman növünün daha geniş yayılması baxımından belə yarışların keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyı