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Bakıda mağaza və evlərdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

Cəmiyyət Xəbər 16 Noyabr 2026 08:30 (UTC +04:00)
Bakıda mağaza və evlərdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb
Foto: Trend İnformasiya Agentliyi
Müzəffər İbrahimov
Müzəffər İbrahimov
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Bakı. Trend:

Bakının Sabunçu və Yasamal rayonlarında mağaza və evlərdən oğurluq hadisələri qeydə alınıb.

Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Polisin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Sabunçu rayonu ərazisindəki mağazalardan birindən 2 620 manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarını oğurlayan həmin mağazanın əməkdaşı Ş.Əsədova, Yasamal rayonu ərazisindəki evlərdən birindən isə 2 000 manat dəyərində mobil telefon oğurlayan N.Rəsulov müəyyən edilərək saxlanılıblar.

Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

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