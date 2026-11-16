Bakıda mağaza və evlərdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

Bakı. Trend:
Bakının Sabunçu və Yasamal rayonlarında mağaza və evlərdən oğurluq hadisələri qeydə alınıb.
Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Polisin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Sabunçu rayonu ərazisindəki mağazalardan birindən 2 620 manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarını oğurlayan həmin mağazanın əməkdaşı Ş.Əsədova, Yasamal rayonu ərazisindəki evlərdən birindən isə 2 000 manat dəyərində mobil telefon oğurlayan N.Rəsulov müəyyən edilərək saxlanılıblar.
Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.