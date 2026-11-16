UEFA Millətlər Liqasında VI tura start veriləcək

Bakı. Trend:
UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində VI turun oyunlarına start veriləcək.
Turun ilk oyun günündə A və C liqalarında ümumilikdə səkkiz qarşılaşma keçiriləcək.
A Liqasında İspaniya İngiltərəni, Fransa Türkiyəni, Belçika isə İtaliyanı qəbul edəcək.
Günün nəticələri:
A Liqası
23:45. Fransa - Türkiyə -2:1
23:45. Belçika – İtaliya – 4:1
23:45. Xorvatiya – Çexiya – 2:1
23:45. İspaniya - İngiltərə - 2:3
C Liqası
21:00. Finlandiya - San Marino – 7:2
21:00. Belarus – Albaniya – 0:2
18:00. Latviya - Ermənistan – 0:0
18:00. Kipr – Monteneqro – 1:4