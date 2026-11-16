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UEFA Millətlər Liqasında VI tura start veriləcək

İdman Xəbər 16 Noyabr 2026 02:57 (UTC +04:00)
UEFA Millətlər Liqasında VI tura start veriləcək
Foto: UEFA
Müzəffər İbrahimov
Müzəffər İbrahimov
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Bakı. Trend:

UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində VI turun oyunlarına start veriləcək.

Turun ilk oyun günündə A və C liqalarında ümumilikdə səkkiz qarşılaşma keçiriləcək.

A Liqasında İspaniya İngiltərəni, Fransa Türkiyəni, Belçika isə İtaliyanı qəbul edəcək.

Günün nəticələri:

A Liqası

23:45. Fransa - Türkiyə -2:1
23:45. Belçika – İtaliya – 4:1
23:45. Xorvatiya – Çexiya – 2:1
23:45. İspaniya - İngiltərə - 2:3

C Liqası

21:00. Finlandiya - San Marino – 7:2
21:00. Belarus – Albaniya – 0:2
18:00. Latviya - Ermənistan – 0:0
18:00. Kipr – Monteneqro – 1:4

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