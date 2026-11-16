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Bu günə olan valyuta məzənnələri

Maliyyə Xəbər 16 Noyabr 2026 09:11 (UTC +04:00)
Bu günə olan valyuta məzənnələri
Foto: Trend News Agency
Aytac Şirəliyeva
Aytac Şirəliyeva
İqtisadi jurnalist Bütün xəbərlər

Bakı.Trend:

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) noyabrın 16-na olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

AMB-nin məlumatına görə, ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib.

Avronun manata nisbətdə məzənnəsi 1,8731 manat, 1 Türkiyə lirəsinin məzənnəsi 0,0337 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,0649 manat olub.

Kod Məzənnə
USD 1,7
EUR 1,8731
AUD 1,1489
BYN 0,5682
AED 0,4628
KRW 0,1273
CZK 0,0767
CNY 0,2548
DKK 0,2506
GEL 0,6561
HKD 0,2167
INR 0,0181
GBP 2,2453
SEK 0,1687
CHF 2,0259
ILS 0,5299
CAD 1,1905
KWD 5,4566
KZT 0,3816
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5135
MDL 0,0939
NOK 0,1775
UZS 0,0141
PKR 0,613
PLN 0,4251
RON 0,3503
RUB 2,0649
RSD 0,0159
SGD 1,3196
SAR 0,453
xdr 2,2902
TRY 0,0337
TMT 0,4857
UAH 0,0375
JPY 1,0653
NZD 0,9384

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