Bu günə olan valyuta məzənnələri

Bakı.Trend:
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) noyabrın 16-na olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatına görə, ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib.
Avronun manata nisbətdə məzənnəsi 1,8731 manat, 1 Türkiyə lirəsinin məzənnəsi 0,0337 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,0649 manat olub.
|Kod
|Məzənnə
|USD
|1,7
|EUR
|1,8731
|AUD
|1,1489
|BYN
|0,5682
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1273
|CZK
|0,0767
|CNY
|0,2548
|DKK
|0,2506
|GEL
|0,6561
|HKD
|0,2167
|INR
|0,0181
|GBP
|2,2453
|SEK
|0,1687
|CHF
|2,0259
|ILS
|0,5299
|CAD
|1,1905
|KWD
|5,4566
|KZT
|0,3816
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5135
|MDL
|0,0939
|NOK
|0,1775
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,613
|PLN
|0,4251
|RON
|0,3503
|RUB
|2,0649
|RSD
|0,0159
|SGD
|1,3196
|SAR
|0,453
|xdr
|2,2902
|TRY
|0,0337
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0375
|JPY
|1,0653
|NZD
|0,9384