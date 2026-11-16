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Si Cinpin, Tramp və Putin noyabrın 19-da üçtərəfli görüş keçirəcəklər

Dünya xəbərləri Xəbər 16 Noyabr 2026 08:42 (UTC +04:00)
Müzəffər İbrahimov
Müzəffər İbrahimov
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Bakı. Trend:

Çin Sədri Si Cinpin noyabrın 19-da Şençjendə keçiriləcək Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (APEC) sammiti çərçivəsində ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə üçtərəfli görüş keçirəcək.

Bu barədə Çinin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

"Noyabrın 19-da Çin Sədri Si Cinpin Şençjendə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüş keçirəcək", – deyə XİN-in açıqlamasında bildirilib.

Görüşün üçtərəfli formatda keçiriləcəyi təsdiqlənib.

Qeyd edək ki, Pekin daha əvvəl belə bir görüşün keçiriləcəyini rəsmən təsdiqləməmişdi.

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