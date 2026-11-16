Si Cinpin, Tramp və Putin noyabrın 19-da üçtərəfli görüş keçirəcəklər

Bakı. Trend:
Çin Sədri Si Cinpin noyabrın 19-da Şençjendə keçiriləcək Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (APEC) sammiti çərçivəsində ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə üçtərəfli görüş keçirəcək.
Bu barədə Çinin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
"Noyabrın 19-da Çin Sədri Si Cinpin Şençjendə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüş keçirəcək", – deyə XİN-in açıqlamasında bildirilib.
Görüşün üçtərəfli formatda keçiriləcəyi təsdiqlənib.
Qeyd edək ki, Pekin daha əvvəl belə bir görüşün keçiriləcəyini rəsmən təsdiqləməmişdi.