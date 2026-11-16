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ABŞ-nin "Vulcan" raketi uçuşdan 10 dəqiqə sonra qəzaya uğrayıb

Dünya xəbərləri Xəbər 16 Noyabr 2026 08:59 (UTC +04:00)
ABŞ-nin "Vulcan" raketi uçuşdan 10 dəqiqə sonra qəzaya uğrayıb
Foto: Vikipediya
Müzəffər İbrahimov
Müzəffər İbrahimov
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Bakı. Trend:

"United Launch Alliance" (ULA) şirkətinə məxsus "Vulcan" raketi buraxılışdan təxminən 10 dəqiqə sonra qəza ilə üzləşib.

Bu barədə şirkət "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında məlumat yayıb.

"Kosmik Buraxılış Kompleksi 41-dən (SLC-41) həyata keçirilən buraxılış zamanı Vulcan raketinin uçuşunun 10-cu dəqiqəsində qeyri-adi vəziyyətlə qarşılaşdığını təsdiqləyirik. Nəticədə, "Amazon" missiyasının faydalı yükü orbitə çatdırılmayıb", – deyə bəyanatda bildirilib.

İlkin məlumatlara görə, nasazlıq raketin yuxarı pilləsinin işində yaranıb.

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