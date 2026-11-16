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Tokayev Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbərini vəzifədən azad edib

Dünya xəbərləri Xəbər 16 Noyabr 2026 10:57 (UTC +04:00)
Tokayev Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbərini vəzifədən azad edib
Foto: Qazaxıstan Prezidentinin Mətbuat Xidməti
Fərhad Məmmədov
Fərhad Məmmədov
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Bakı.Trend:

Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin (MTK) sədri Yermek Saqimbayev vəzifəsindən azad edilib.

Qazaxıstanın "Novosti Zakon" portalının məlumatına görə, müvafiq sərəncamı Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev imzalayıb.

Bu vəzifəyə Marat İrmenov təyin olunub.

Yermek Saqimbayev 1967-ci il oktyabrın 11-də anadan olub. O, 1994–2006-cı illərdə Qazaxıstanın milli təhlükəsizlik orqanlarında, 2006–2019-cu illərdə isə Prezidentin Mühafizə Xidmətində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.2021–2022-ci illərdə Dövlət Mühafizə Xidmətinə rəhbərlik edən Saqimbayev 2022-ci ilin yanvarında Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri təyin olunub.

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