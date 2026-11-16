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Paytaxtda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib (VİDEO)

Hadisə Xəbər 16 Noyabr 2026 11:05 (UTC +04:00)
Paytaxtda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib (VİDEO)
Foto: Main State Traffic Police Department
Firayə Nurizadə
Firayə Nurizadə
Müxbir Bütün xəbərlər

Bakı. Trend:

Paytaxtda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bu barədə Bakı Şəhər BPİ DYP İdarəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozaraq avtoxuliqanlıq edən, digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına real təhlükə yaradan “Tofaş” markalı, 10-GU-380 dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü Ü.Mirzəzadə Bakı Şəhər BPİ DYP İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Sürücü barəsində Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən protokol tərtib edilərək baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılmaqla Ü.Mirzəzadə inzibati qaydada həbs edilib.

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