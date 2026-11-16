Bank VTB (Azərbaycan)-dan Black Friday fürsəti: 0% komissiya ilə 100 000 AZN-dək kredit!

Bakı. Trend:
Müraciət üçün link: https://vtb.az/personal/loans/cashloans/#order_form
Black Friday fürsətləri Bank VTB (Azərbaycan)-da! Bank müştərilərinə nağd pul kreditləri üzrə xüsusi kampaniya təqdim edir. Kampaniya çərçivəsində müştərilər 0% komissiya ilə 100 000 AZN-dək kredit əldə edə bilərlər.
Müştərilər aylıq gəlirlərinin 26 mislinədək kredit məbləğindən yararlana bilərlər. İllik faiz dərəcəsi 9,9%-dən başlayır, kredit müddəti isə 59 ayadək təşkil edir. Bu şərtlər həm iri alış-verişləri planlaşdırmaq, həm də müxtəlif maliyyə ehtiyaclarını qarşılamaq üçün geniş imkanlar yaradır.
Black Friday kampaniyası 27 noyabr 2026-cı il tarixinədək qüvvədədir. Müştərilər bu fürsətdən yararlanmaq üçün Bank VTB (Azərbaycan)-ın istənilən filialına yaxınlaşa, vtb.az saytı vasitəsilə onlayn müraciət edə və ya 986 qısa nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Çoxdan planlaşdırılan alış-verişləri və təxirə salınan istəkləri reallaşdırmaq üçün kampaniyanın sərfəli şərtlərindən yararlanmağa dəyər!
Bank VTB (Azərbaycan) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 22 oktyabr 1993-cü il tarixli 162 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.