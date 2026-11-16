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ABŞ-nin "F-35" qırıcısı qəza siqnalı göndərib

Dünya xəbərləri Xəbər 16 Noyabr 2026 12:20 (UTC +04:00)
ABŞ-nin "F-35" qırıcısı qəza siqnalı göndərib
Foto: Vikipediya
Fərhad Məmmədov
Fərhad Məmmədov
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Bakı.Trend:

ABŞ silahlı qüvvələrinin arsenalında olan beşinci nəsil qırıcı təyyarə Oman körfəzi üzərindən uçuş həyata keçirən zaman qəza siqnalı göndərib.

TASS-a bu barədə aviadispetçer xidmətlərindəki mənbəyə istinadən məlumat verib.

"Lockheed Martin F-35A Lightning II beşinci nəsil qırıcı təyyarəsi Asiyadan uçaraq Oman körfəzi üzərindən keçdikdən sonra Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) ərazisində eniş etmək məqsədilə qəza siqnalı göndərib", – deyə agentliyin həmsöhbəti bildirib.

O, belə bir siqnalın verilməsinin səbəbini açıqlamayıb, lakin təyyarənin artıq regiondakı hərbi bazalardan birinə eniş etdiyini qeyd edib.

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