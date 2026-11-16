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Azərbaycan boksçuları U-23 Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıblar(FOTO)

İdman Xəbər 16 Noyabr 2026 19:46 (UTC +04:00)
Azərbaycan boksçuları U-23 Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıblar(FOTO)
Foto: Süni intellekt

Bakı. Trend:

Xorvatiyanın Poreç şəhərində boks üzrə U-23 Avropa çempionatına start verilib. 39 ölkədən 276 idmançının qatıldığı yarışın ilk günündə rinqə çıxan Azərbaycan millisinin hər 2 üzvü qələbə qazanıb.

Bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

Məhəmmədəli Aşırəliyev (60 kq) 1/16 finalda Georgios Pliasla (Yunanıstan) üz-üzə gəlib. Boksçumuz rəqibinə 3:2 (28:29, 29:28, 29:28, 29:28, 28:29) hesabı ilə qalib gəlib. Aşırəliyev ikinci cəhdində ilk mərhələdən azad olan Abdullah Rahalla (İsrail) döyüşəcək.

Nicat Alırzayev (70 kq) də adını 1/8 finala yazdırıb. O, startda İdris Ahmed Xlifini (Belçika) üçüncü raundda tam üstünlüklə məğlub edib. Təmsilçimiz növbəti qarşılaşmasında Edqaras Trotenskislə (Litva) gücünü yoxlayacaq.

Hər iki görüş noyabrın 18-də baş tutacaq.

Qeyd edək ki, çempionata noyabrın 24-də yekun vurulacaq.

Azərbaycan boksçuları U-23 Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıblar(FOTO)
Azərbaycan boksçuları U-23 Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıblar(FOTO)
Azərbaycan boksçuları U-23 Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıblar(FOTO)
Azərbaycan boksçuları U-23 Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıblar(FOTO)

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