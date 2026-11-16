İndiyədək SOCAR Rumıniya iqtisadiyyatına 78 milyon avrodan çox investisiya yatırıb

Bakı. Trend:
İndiyədək Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Rumıniya iqtisadiyyatına 400 milyon lei (təqribən 78,4 milyon avro) həcmində investisiya yatırıb.
Bu barədə SOCAR məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Rumıniyadakı fəaliyyətini 2011-ci ildə yaradılmış “SOCAR Petroleum SA” şirkəti vasitəsilə həyata keçirir. Şirkət ölkənin yanacaq bazarında fəaliyyətini genişləndirərək yanacaqdoldurma məntəqələri şəbəkəsini və logistika infrastrukturunu inkişaf etdirir.
SOCAR-ın Rumıniyadakı fəaliyyətində mühüm mərhələlərdən biri yanacaqdoldurma məntəqələri şəbəkəsinin genişləndirilməsi olub. Şirkət 2025-ci ilin sonuna qədər ölkədəki məntəqələrinin sayını 91-ə çatdırıb. 2026-cı il üçün isə şəbəkənin 100 məntəqəni keçməsi hədəflənib.
Oktyabrın 30-da Rumıniyanın Qalats şəhərində SOCAR-ın 100-cü yanacaqdoldurma məntəqəsinin açılışı keçirilib. Bununla da şirkət ölkədəki pərakəndə yanacaq satışında mövqeyini daha da genişləndirib. Yeni məntəqədə “Nano” markası altında benzin və dizel yanacağı təklif olunur. Burada, həmçinin Azərbaycan və yerli məhsulların təqdim edildiyi “Nar” kafesi fəaliyyət göstərir. Hazırda SOCAR-ın Rumıniyada 110 yanacaqdoldurma məntəqəsi mövcuddur.
Şirkətin Rumıniyadakı fəaliyyəti yalnız yanacağın pərakəndə satışı ilə məhdudlaşmır. Hazırda SOCAR-ın ölkədə Teiuş, Oneşti və Konstansa şəhərlərində yerləşən üç yanacaqsaxlama deposu mövcuddur. Bu infrastruktur yanacağın saxlanılması və yanacaqdoldurma məntəqələri şəbəkəsinə çatdırılması baxımından əhəmiyyət daşıyır.
Maliyyə göstəricilərinə gəlincə, “SOCAR Petroleum SA” 2025-ci ildə 3,9 milyard lei (təqribən 750 milyon avro) dövriyyəyə malik olub. Bu, əvvəlki illə müqayisədə 9,7% artım deməkdir. Beləliklə, şirkət Rumıniya bazarında fəaliyyətinin miqyasını genişləndirməklə yanaşı, dövriyyəsini də artırıb.
Qeyd edək ki, SOCAR Rumıniya bazarına 2011-ci ildə daxil olub. İlk mərhələdə 13 yanacaqdoldurma məntəqəsi ilə fəaliyyətə başlayan şirkət sonrakı illərdə şəbəkəsini ölkənin müxtəlif bölgələrinə genişləndirib. Hazırda Rumıniya SOCAR-ın Avropa İttifaqı məkanındakı mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən biridir.
Şirkətin investisiyaları yanacaq satışı obyektlərinin inkişafı, saxlama infrastrukturu və ölkə daxilində təchizat imkanlarının genişləndirilməsini əhatə edir.