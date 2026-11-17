Bakı. Trend:
Müştərilərin həyat tərzi tərəfdaşı olan ABB daha bir mükəmməl səyahət həllini - ABB AZAL Miles Business kartlarını bazara təqdim edib. ABB AZAL Miles Business kartı hüquqi şəxslər, fərdi sahikarlar və onların əməkdaşları üçün nəzərdə tutulmuş korporativ və biznes ödəniş kartıdır.
Biznes xərclərini bu kartlarla ödədikdə AZAL-dan uçuş milləri toplanır. Kartın növünə uyğun hesablanmış millər şirkətin və ya əməkdaşın AZAL Miles hesabında yığılır. Həmin milləri aviabiletlərə, uçuş zamanı xidmət sinfini yüksəltməyə, status balına çevirməyə və AZAL Miles proqramının digər xidmətlərinə sərf etmək olur.
Beləliklə, kart şirkətə gündəlik və ezamiyyət xərclərini idarə etməklə yanaşı, uyğun ödənişlərindən qazanmaq imkanı da verir. Şirkət səyahət xərclərini optimallaşdırır, əməkdaşlarsa daha rahat ezamiyyət təcrübəsi əldə edirlər.
ABB AZAL Miles Business kartı 5 il müddətinə təqdim olunur. Kart sahiblərinə 9000-dək Xoşgəldin milləri, Fast Track, hava limanı transferi, Lounge zallara giriş və digər səyahət imtiyazları da verilir. Müştərilər kartın statusuna uyğun olaraq il ərzində bu xidmətlərdən ödənişsiz istifadə edə bilərlər. Bu imtiyazlar sayəsində işgüzar səfərlər zamanı növbələrə və gözləməyə sərf olunan vaxt azalır, transfer xidmətləri isə səfəri daha rahat edir.
ABB-nin müasir, faydalı, universal məhsul və xidmətləri barədə ətraflı məlumatı Bankın filial və şöbələrindən, rəsmi internet səhifəsi https://abb-bank.az/, 937 nömrəli Məlumat Mərkəzi və rəsmi sosial şəbəkə səhifələrindən əldə etmək mümkündür.