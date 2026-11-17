Bakı.Trend:
Böyük Britaniya və Azərbaycan hərbi qulluqçuların birgə hazırlığı, kibertəhlükəsizlik sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət və müdafiə potensialının inkişafı da daxil olmaqla, hərbi əməkdaşlığı genişləndirir.
Trend-in müxbirinin verdiyi məlumata görə, bunu Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Dunkan Norman çərşənbə axşamı Bakıda keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, cari ildə ölkələr müdafiə sahəsində ilk birgə kibertəlimlərini keçirib, hərbi təlim əməkdaşlığı isə misli görülməmiş səviyyəyə çatıb.
“Britaniya hərbi komandaları Azərbaycanda təlimlər keçirib, azərbaycanlı zabitlər isə Böyük Britaniya Ordusu və Kral Hərbi Dəniz Qüvvələrindən olan həmkarları ilə birlikdə təlim keçirlər”, – deyə Norman qeyd edib.
O vurğulayıb ki, kibertəhlükəsizlik, əməliyyat imkanları və müdafiə sənayesi sahələrində genişlənən əməkdaşlıqla yanaşı, bu, indiyədək ikitərəfli müdafiə əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilən ən iddialı proqramdır.
“Biz bu təməl üzərində irəliləyərək təlimlər və Britaniya təcrübəsindən yararlanan imkanlar vasitəsilə müdafiə sahəsində əməkdaşlığımızı dərinləşdirəcəyik. Eyni zamanda, Azərbaycanın öz imkanlarının inkişafını dəstəkləyəcəyik”, – deyə səfir bildirib.
Norman, həmçinin təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın müdafiə ilə məhdudlaşmadığını qeyd edib. Onun sözlərinə görə, Böyük Britaniya və Azərbaycan narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, qanunsuz miqrasiya və kibercinayətkarlıq da daxil olmaqla, ağır mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizədə Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları ilə birgə çalışır.