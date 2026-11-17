Bakı.Trend:
İsveç "Gripen" qırıcılarının ilk partiyasını 2027-ci il yanvarın əvvəlində Ukraynaya təhvil verməyi planlaşdırır.
TASS-ın məlumatına görə, bu barədə İsveçin müdafiə naziri vəzifəsini icra edən Pol Yonson Brüsseldə həmkarları ilə görüşdən əvvəl bildirib.
“Ümid edirik ki, Yeni ildən sonra Gripen qırıcılarını Ukraynaya təhvil verə biləcəyik”, – deyə o, jurnalistlərə bildirib.
İyul ayında İsveçin Baş naziri Ulf Kristersson NATO-nun Ankarada keçirilən sammitindən əvvəl İsveçin Ukraynaya hərbi yardım çərçivəsində 16 ədəd "Gripen C/D" qırıcısı verəcəyini, həmçinin müqavilə əsasında 16 ədəd "Gripen E" qırıcısı tədarük edəcəyini təsdiqləyib.
İsveçin "Saab" şirkətinin açıqlamasına görə, iyunun 30-da Ukrayna üçün 16 ədəd Gripen E qırıcısının tədarükünə dair İsveçin Müdafiə Təchizatı İdarəsi ilə müqavilə imzalanıb. Sifarişin dəyəri təxminən 24,6 milyard İsveç kronu (2,54 milyard dollar) təşkil edir. Sifariş 2026-cı ilin üçüncü rübündə rəsmiləşdirilib, tədarüklərin isə 2029–2030-cu illərdə həyata keçirilməsi planlaşdırılır.