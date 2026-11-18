Bakı. Trend:
Samux rayonunda avtomobilin aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər xəsarət alıb.
Trend-in məlumatına görə, hadisə noyabrın 17-də saat 19 radələrində rayonun Qədili kəndi ərazisində baş verib.
1994-cü il təvəllüdlü İlyas Aslanov idarə etdiyi “Chevrolet Niva” markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və avtomobil yol kənarına aşıb.
Nəticədə sürücü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Avtomobildə olan sərnişin, 1981-ci il təvəllüdlü Əziz Məmmədov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
Faktla bağlı Samux Rayon Polis Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.