Bakı. Trend:
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vyetnama rəsmi səfəri çərçivəsində iki ölkənin dövlət başçılarının görüşü, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə sənədlərin imzalanması və birgə bəyannamənin qəbul edilməsi gözlənilir.
Bu barədə Trend-in Hanoydakı xüsusi müxbiri Ləman Zeynalova məlumat verir.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan ilə Vyetnam arasında iqtisadi əlaqələr inkişaf etməkdə davam edir və qarşıdakı danışıqlar ikitərəfli əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə həsr olunacaq.
Xatırladaq ki, noyabrın 19-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vyetnamın paytaxtına gəliblər.