Bakı. Trend:
Xəzər dənizinin sahilboyu ərazilərində zonalaşdırma prosesi başa çatdıqdan sonra yeni sahil idarəetmə sisteminə daxil olan ərazilərin sərhədləri rəqəmsal xəritədə əks olunacaq və hər bir vətəndaş həmin məlumatlarla tanış ola biləcək.
Trend-in tədbirdəki müxbiri xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin rəis müavini Hüseyn Əliyev cümə axşamı Xəzər dənizinin sahilboyu ərazilərində dövlət idarəetməsinin təkmilləşdirilməsinə dair keçirilən brifinqdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Prezidentinin müvafiq fərmanının birinci bəndində sahilboyu ərazilərin idarəetmə mexanizminə daxil edilməyən ərazilər və istisnalar müəyyənləşdirilib.
H.Əliyev qeyd edib ki, əhalinin yaşadığı və gələcəkdə məskunlaşdırılması nəzərdə tutulan ərazilər, limanlar və sənaye parkları yeni sahil idarəetmə sisteminin əhatə dairəsinə daxil deyil.
“Onların idarə edilməsi mövcud qanunvericilik çərçivəsində həyata keçirilir. Zonalaşdırma prosesi başa çatdıqdan sonra isə hər bir vətəndaş rəqəmsal xəritədə hansı ərazilərin sahil idarəetmə sisteminə daxil olduğunu görə biləcək”, – deyə o bildirib.
Rəis müavini əlavə edib ki, Xəzər dənizinin sahilboyu ərazilərinin idarə olunması ilə bağlı müxtəlif ölkələrin təcrübəsi öyrənilir, xüsusilə Xorvatiya və Cənubi Koreyanın idarəetmə və rəqəmsal monitorinq sistemlərinə diqqət yetirilir.
Onun sözlərinə görə, hər bir ölkənin sahilboyu ərazilərinin xüsusiyyətləri və idarəetmə mexanizmləri fərqli olduğundan, konkret bir dövlətin modelini olduğu kimi Azərbaycanda tətbiq etmək məqsədəuyğun deyil.
H.Əliyev qeyd edib ki, məsələn, Xorvatiyada sahilboyu ərazilərin idarə olunmasında yerli icmaların rolu bəzi hallarda dövlət qurumlarının rolundan daha yüksəkdir. Bu isə həmin ölkənin özünəməxsus idarəetmə modelinə malik olduğunu göstərir.
Rəis müavini bildirib ki, bu istiqamətdə Azərbaycanın Cənubi Koreya ilə də əməkdaşlığı var və müvafiq sahənin öyrənilməsi məqsədilə əməkdaşlar Xorvatiya və Cənubi Koreyaya ezam olunublar.
“Fiziki olaraq 400-500 kilometrlik əraziyə 24 saat nəzarət etmək, bunu insan resursları və müşahidə postları vasitəsilə təmin etmək mümkün deyil. Deməli, bütün bunlar rəqəmsal idarəetmə sistemləri vasitəsilə nəzarətdə saxlanılmalı və daimi monitorinq aparılmalıdır”, - deyə o bildirib.
H.Əliyevin sözlərinə görə, sahilboyu ərazilərin idarə olunması qanunvericilik, dövlət idarəçiliyi, sahibkarlıq fəaliyyəti və ictimai məkanların yaradılması kimi bir-biri ilə əlaqəli və mürəkkəb məsələləri əhatə edir.
O əlavə edib ki, Türkiyədə də bu sahədə müxtəlif idarəetmə yanaşmaları mövcuddur. Eyni zamanda, Avropa İttifaqının sahilboyu ərazilərin idarə olunması ilə bağlı xüsusi qanunvericilik çərçivəsi var və ayrı-ayrı ölkələr öz idarəetmə sistemlərini həmin çərçivəyə uyğunlaşdırırlar.
“Bunu bir və ya iki il ərzində tam formalaşdıracağımızı demək mümkün deyil. Lakin hər il bu sistemi təkmilləşdirəcək, qanunvericiliyə də mütəmadi olaraq müvafiq dəyişikliklər edəcəyik”, - deyə H.Əliyev qeyd edib.