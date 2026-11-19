Bakı. Trend:
2027-ci ildə Azərbaycan bir sıra nüfuzlu beynəlxalq siyasi, iqtisadi, ictimai və mədəni tədbirlərə ev sahibliyi edəcək.
Trend-in araşdırmasına görə, il ərzində Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) 16-cı Zirvə Konfransının, Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının (AIIB) İllik Toplantısının, SportAccord Konvensiyasının, eləcə də beynəlxalq iqtisadi və enerji forumlarının keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bundan başqa, Qəbələ 10-cu Ümumdünya Qastronomiya Turizmi Forumuna ev sahibliyi edəcək.
SportAccord Konvensiyası – 9-13 may
2027-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək ilk böyük beynəlxalq tədbirlərdən biri SportAccord Konvensiyası olacaq. Beynəlxalq idman ictimaiyyətinin nüfuzlu toplantılarından hesab edilən konvensiya mayın 9-dan 13-dək Bakıda təşkil olunacaq.
SportAccord təşkilatının rəsmi məlumatına görə, tədbirdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin, beynəlxalq idman federasiyalarının, idman hüquqlarının sahiblərinin, ev sahibi şəhərlərin və idman sənayesinin digər nümayəndələrinin iştirakı gözlənilir. Konvensiya çərçivəsində rəsmi görüşlər, konfrans sessiyaları, seminarlar, sərgi və işgüzar əlaqələrin qurulması üçün müxtəlif tədbirlər keçiriləcək.
Təşkilatçıların məlumatına əsasən, tədbirdə 120-dən çox beynəlxalq federasiyadan 1700-dən artıq nümayəndənin, 65-dən çox ölkəni təmsil edən 600-dən artıq təşkilatın iştirakı gözlənilir. Konvensiya beynəlxalq idman təşkilatları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, idman sənayesində yeni təşəbbüslərin müzakirəsi və ev sahibi şəhərlərlə tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişafı baxımından əhəmiyyət daşıyır.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İnformasiya Nazirlərinin İslam Konfransının 13-cü sessiyası – 1-2 iyun
İyunun 1-2-də Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İnformasiya Nazirlərinin İslam Konfransının 13-cü sessiyası keçiriləcək.
İƏT-in rəsmi tədbirlər təqvimində yer alan məlumata əsasən, konfrans təşkilata üzv dövlətlərin informasiya və media sahəsində əməkdaşlığının müzakirə edildiyi beynəlxalq platformadır. Tədbirin keçirilməsi ilə bağlı məlumat Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 10 sentyabr 2026-cı il tarixli məktubunda da öz əksini tapıb. Prezident qeyd edib ki, Azərbaycan 2027-ci ildə İƏT-in 16-cı Zirvə Konfransı ilə yanaşı, İnformasiya Nazirlərinin İslam Konfransının 13-cü sessiyasına və digər tədbirlərə də ev sahibliyi edəcək.
Beləliklə, konfrans çərçivəsində İslam dünyasında informasiya sahəsində əməkdaşlıq və təşkilata üzv dövlətlərin ortaq gündəliyi ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün nazirlər səviyyəsində platforma yaradılacaq.
Bakı Enerji Həftəsi – 2-4 iyun
İyunun 2-dən 4-dək Bakıda ənənəvi Bakı Enerji Həftəsi keçiriləcək. Tədbir enerji sektorunun beynəlxalq nümayəndələrini, dövlət qurumlarını, şirkətləri, investorları və mütəxəssisləri bir araya gətirəcək.
Tədbirin rəsmi internet səhifəsindəki məlumata görə, 2027-ci il Bakı Enerji Həftəsi üç əsas beynəlxalq tədbiri əhatə edəcək. Bunlar 32-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisi, 32-ci Bakı Enerji Forumu və 15-ci yubiley Xəzər Beynəlxalq Bərpaolunan Enerji Sərgisidir.
Bakı Enerji Forumu iyunun 2-3-də, digər iki sərgi isə iyunun 2-4-də keçiriləcək.
Bakı Enerji Həftəsi neft-qaz sənayesi, elektrik enerjisi, bərpaolunan enerji, enerji təhlükəsizliyi və yeni texnologiyalar sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi baxımından mühüm platformadır. Tədbirlər çərçivəsində enerji bazarının mövcud vəziyyətinin, investisiya imkanlarının və sektorun gələcək inkişaf istiqamətlərinin müzakirəsi nəzərdə tutulur.
10-cu Ümumdünya Qastronomiya Turizmi Forumu – iyun
2027-ci ilin iyununda Qəbələ şəhəri 10-cu Ümumdünya Qastronomiya Turizmi Forumuna ev sahibliyi edəcək.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin 28 oktyabr 2026-cı il tarixli məlumatına əsasən, Azərbaycan BMT Turizm tərəfindən forumun ev sahibi ölkəsi seçilib. Tədbirin dəqiq keçirilmə günləri hələ açıqlanmayıb.
2015-ci ildən BMT Turizmin təşkilatçılığı ilə keçirilən forum turizm və qastronomiya sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssisləri, akademikləri, istehsalçıları, sahibkarları və dövlət qurumlarının nümayəndələrini bir araya gətirir.
Forumun əsas məqsədi qastronomiya turizmi sahəsində bilik və təcrübə mübadiləsini təşviq etmək, uğurlu təcrübələri müəyyənləşdirmək və qastronomiyanın turizm destinasiyalarının inkişafındakı rolunu gücləndirməkdir.
Tədbir çərçivəsində Azərbaycanın milli mətbəxinin, ənənəvi qastronomiya irsinin və yerli məhsullarının beynəlxalq turizm və qastronomiya mütəxəssislərinə təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Forumun ölkədə keçirilməsi turizm sektoruna investisiyaların cəlb edilməsi, yerli məhsulların beynəlxalq bazarlarda tanıdılması və bu sahədə beynəlxalq işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyət daşıyır.
İƏT-in 16-cı Zirvə Konfransı – 23-24 iyun
2027-ci ildə Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi ən mühüm siyasi tədbirlərdən biri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı Zirvə Konfransı olacaq. Tədbir iyunun 23-24-də Bakıda keçiriləcək.
İƏT-in rəsmi tədbirlər təqviminə əsasən, Zirvə Konfransından əvvəl iyunun 19-20-də yüksək vəzifəli şəxslərin hazırlıq toplantısı, iyunun 21-22-də isə nazirlər səviyyəsində hazırlıq görüşü təşkil olunacaq. Beləliklə, sammitlə bağlı əsas diplomatik və hazırlıq tədbirləri iyunun 19-dan 24-dək davam edəcək.
İƏT-in Baş katibi İsmail Uld Şeyx Əhmədin 2026-cı ilin oktyabrında Azərbaycana səfəri zamanı da Zirvə Konfransına hazırlıq məsələləri müzakirə olunub. Təşkilatın məlumatına görə, Prezident İlham Əliyev və Baş katib arasında keçirilən görüşdə Bakının 2027-ci ildə sammitə ev sahibliyi ilə bağlı hazırlıqlar nəzərdən keçirilib. Baş katib Azərbaycanın bu mühüm tədbiri yüksək səviyyədə təşkil etmək imkanlarına inamını ifadə edib.
Prezident İlham Əliyev isə 2027-ci ildə Azərbaycanın İƏT-də sədrliyi öz üzərinə götürəcəyini və Zirvə Konfransı ilə yanaşı, təşkilatın digər tədbirlərinə də ev sahibliyi edəcəyini bildirib.
İƏT-in Zirvə Konfransı müsəlman ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarını bir araya gətirən ali siyasi platformadır. Tədbirdə İslam dünyasında siyasi, iqtisadi və humanitar əməkdaşlıq, beynəlxalq təhlükəsizlik, regional münaqişələr, üzv dövlətlər arasında münasibətlər və ortaq maraq doğuran digər məsələlərin müzakirəsi gözlənilir.
Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının 12-ci İllik Toplantısı – 14-15 iyul
İyulun 14-15-də Bakıda Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankının (AIIB) Müdirlər Şurasının 12-ci İllik Toplantısı keçiriləcək.
Bankın 29 sentyabr 2026-cı il tarixli rəsmi məlumatına əsasən, toplantının Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar Dohada təşkil olunan AIIB-in 11-ci İllik Toplantısı çərçivəsində qəbul edilib. Tədbirin ev sahibliyi ilə bağlı səlahiyyətlərin Azərbaycana verilməsi mərasimində Qətərin maliyyə naziri Əli bin Əhməd əl-Kuvari bankın idarəçilik simvolunu Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri və AIIB-də ölkəmizin müdirı Mikayıl Cabbarova təqdim edib.
AIIB-in prezidenti Zou Jiayi Azərbaycanın bankın təsisçi üzvlərindən biri olduğunu vurğulayaraq 2027-ci ildə keçiriləcək toplantıya hazırlıq prosesində ölkə ilə əməkdaşlıq etməyə hazır olduqlarını bildirib.
Mikayıl Cabbarov isə Azərbaycanın tədbirə ev sahibliyi etməkdən məmnunluq duyduğunu və toplantının infrastrukturun inkişafı, dayanıqlı iqtisadi artım, innovasiya və regional bağlantılar sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün mühüm platforma olacağını qeyd edib.
Qeyd edək ki, AIIB infrastruktur və digər məhsuldar sektorlara investisiyalar vasitəsilə dayanıqlı iqtisadi inkişafı və regional əlaqəliliyi dəstəkləyən çoxtərəfli maliyyə institutudur. Bankın rəsmi məlumatına görə, hazırda onun 111 təsdiqlənmiş üzvü var. Bakıda keçiriləcək toplantıda bankın üzv ölkələrinin nümayəndələrinin və tərəfdaşlarının iştirakı gözlənilir.
FIFA U-20 Dünya Çempionatı – 17 sentyabr-9 oktyabr
2027-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında Azərbaycan və Özbəkistan 20 yaşadək futbolçular arasında dünya çempionatına ev sahibliyi edəcəklər.
FIFA-nın 22 oktyabr 2026-cı il tarixli rəsmi məlumatına əsasən, turnir sentyabrın 17-dən oktyabrın 9-dək keçiriləcək. Bu, U-20 Dünya Çempionatının 25-ci buraxılışı olacaq.
Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının Şurası 2025-ci il oktyabrın 2-də turnirin Azərbaycan və Özbəkistanda keçirilməsi barədə qərar qəbul edib. Bununla əlaqədar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2025-ci il dekabrın 15-də ölkəmizdə çempionatın təşkili ilə bağlı Təşkilat Komitəsinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb.
FIFA-nın məlumatına görə, turnirdə ümumilikdə 24 milli komandanın iştirakı nəzərdə tutulur. Artıq bir sıra ölkələr final mərhələsinə vəsiqə qazanıblar, qalan iştirakçılar isə 2027-ci ilin ilk yarısında keçiriləcək seçmə mərhələlərdən sonra müəyyənləşəcək.
Çempionat gənc futbolçuların beynəlxalq səviyyədə özlərini nümayiş etdirməsi, futbol ictimaiyyətinin müxtəlif ölkələrdən olan nümayəndələrinin bir araya gəlməsi və ev sahibi ölkələrdə idmanın inkişafı baxımından əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirdir. Azərbaycanın Özbəkistanla birlikdə bu turnirə ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq idman tədbirlərinin təşkili sahəsində təcrübəsinin genişlənməsinə də xidmət edəcək.
2027-ci ilin beynəlxalq tədbirlər təqvimi
Rəsmi mənbələrdə tarixləri və ya keçirilməsi təsdiqlənmiş əsas tədbirləri belə ümumiləşdirmək olar:
|
Tarix
|
Beynəlxalq tədbir
|
Şəhər
|
9–13 may
|
SportAccord Konvensiyası
|
Bakı
|
1–2 iyun
|
İƏT İnformasiya Nazirlərinin 13-cü Konfransı
|
Bakı
|
2–4 iyun
|
Bakı Enerji Həftəsi
|
Bakı
|
İyun
|
10-cu Ümumdünya Qastronomiya Turizmi Forumu
|
Qəbələ
|
19–20 iyun
|
İƏT Zirvə Konfransına hazırlıq üzrə yüksək vəzifəli şəxslərin görüşü
|
Bakı
|
21–22 iyun
|
İƏT Zirvə Konfransına hazırlıq üzrə nazirlər toplantısı
|
Bakı
|
23–24 iyun
|
İƏT-in 16-cı Zirvə Konfransı
|
Bakı
|
14–15 iyul
|
AIIB-in 12-ci İllik Toplantısı
|
Bakı
|
17 sentyabr – 9 oktyabr
|
FIFA U-20 Dünya Çempionatı
|
Azərbaycan və Özbəkistan