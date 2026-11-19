Bakı. Trend:
Dünyanın üçüncü raketkası Karlos Alkaras İtaliyanın Turin şəhərində keçirilən ATP-nin Yekun Turnirində yarımfinala vəsiqə qazanıb.
23 yaşlı ispaniyalı tennisçi qrup mərhələsinin ikinci turunda rusiyalı Daniil Medvedevi 6:2, 6:4 hesabı ilə məğlub edib.
72 dəqiqə davam edən qarşılaşmada Alkaras rəqibinə heç bir setdə üstünlük qazanmağa imkan verməyib. Bununla da ispaniyalı tennisçi turnirdə ardıcıl ikinci qələbəsini əldə edib.
Onun yarımfinala vəsiqəsi amerikalı Frensis Tiafo ilə italiyalı Flavio Kobolli arasında keçirilən görüşdən sonra rəsmiləşib. Tiafo həmin qarşılaşmada 7:6 (8:6), 6:0 hesabı ilə qalib gəlib.
Alkaras qrup mərhələsinin son turunda Kobolli ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, yeddiqat “Böyük dəbilqə” turnirinin qalibi olan Alkaras ötən il ATP-nin Yekun Turnirinin finalında Yannik Sinnerə məğlub olub. Bu il yarış noyabrın 15-dən 22-dək Turində keçirilir.