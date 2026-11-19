Bakı. Trend:
ABŞ-də kommersiya neft ehtiyatları həftə ərzində 3,4 milyon barel artaraq noyabrın 13-nə 417,8 milyon barelə çatıb.
Bu barədə ABŞ Energetika Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazirliyin məlumatına görə, hazırda ölkədəki neft ehtiyatlarının həcmi son beş ilin orta göstəricisindən 3% aşağıdır.
Bu arada, Londonun ICE birjasında 2027-ci ilin yanvar ayı üçün Brent markalı xam neftin fyuçerslərinin qiyməti 1,11% azalaraq bir barel üçün 92,11 dollara enib.
Dekabr ayı üçün WTI markalı xam neftin fyuçerslərinin qiyməti isə 1,7% geriləyərək bir barel üçün 83,21 dollar təşkil edib.