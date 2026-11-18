Bakı. Trend:
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ardınca ABŞ rəhbəri Donald Tramp da bu gün Çinə səfər edib. Onların Çinin Şençjen şəhərində öz işinə başlayan Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq (APEC) sammiti çərçivəsində axşam ziyafətində görüşməsi gözlənilir.
Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov "Vesti" İnformasiya Agentliyinə istinadən bildirib ki, Tramp və Putin sammit çərçivəsində bir neçə dəfə danışacaqlar. Onların bu gün Si Cinpinin ev sahibliyi etdiyi təntənəli qəbul zamanı da görüşə biləcəyi ehtimal olunur.
Sabah, noyabrın 19-da isə Tramp, Putin və Çin lideri Si Cinpin arasında üçtərəfli görüşün keçirilməsi planlaşdırılır.
Uşakovun sözlərinə görə, liderlərin tamhüquqlu söhbəti baş tutacaq, bunun üçün onların oturması və ya ayaqüstə bir-birinin gözlərinə baxması fərq etməyəcək.
“İnanın mənə, onların tamhüquqlu söhbəti olacaq. İstər stullarda otursunlar, istərsə də ayaqüstə dayanıb bir-birinin gözlərinə baxsınlar”, – Uşakov bildirib.
Qəbul Çin Prezidenti Si Cinpin tərəfindən APEC forumunda iştirak edən iqtisadiyyatların liderlərinin şərəfinə təşkil olunacaq.
Sabah isə Şençjendə Donald Tramp, Vladimir Putin və Si Cinpin arasında üçtərəfli görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu, ABŞ, Rusiya və Çin liderlərinin belə formatda ilk görüşü olacaq.
Görüşün gündəliyində nüvə silahlarının azaldılması, beynəlxalq təhlükəsizlik, İran ətrafında vəziyyət və qlobal iqtisadi məsələlərin yer alacağı gözlənilir.
Trampın Çin səfəri çərçivəsində Si Cinpinlə ayrıca ikitərəfli görüşü də planlaşdırılır. Üç liderin bir araya gəlməsi isə beynəlxalq siyasətdə diqqətlə izlənilən hadisələrdən biri hesab olunur.
APEC sammiti fonunda keçiriləcək görüşlərin nəticələrinin ABŞ–Çin, ABŞ–Rusiya və Rusiya–Çin münasibətlərinə, eləcə də qlobal təhlükəsizlik gündəliyinə təsiri maraq doğurur.