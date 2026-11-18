Bakı. Trend:
“PAŞA Sığorta” əmlak və avtomobil sığortasını daha sərfəli şərtlərlə almaq imkanı yaradır. Kampaniya çərçivəsində “Yaşıl Azərbaycan” əmlak sığortası alan şəxslər Tam KASKO sığortasını 20% endirimlə əldə edəcəklər.
Təklif evini və avtomobilini gözlənilməz risklərdən sığortalamaq istəyənlər üçün əlavə üstünlük təqdim edir. Əmlak sığortası yanğın, su basması və digər gözlənilməz hadisələr nəticəsində evə dəyə biləcək zərərlərin maliyyə yükünü azaltmağa kömək edir. Tam KASKO isə avtomobilin sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan risklərdən sığortalanmasını təmin edir.
Kampaniya 30 noyabr tarixinədək qüvvədədir.
Kampaniyadan faydalanmaq üçün BURA daxil olun.