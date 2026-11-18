Bakı.Trend:
Polşa Seyminin deputatlarının əksəriyyəti Baş nazir Donald Tuskun hökumətinə etimadsızlıq votumunun elan edilməsinin əleyhinə səs verib.
"TVP INFO" telekanalının məlumatına görə, təşəbbüsü 200 parlamentari dəstəkləyib, 242 deputat isə onun əleyhinə çıxış edib.
Səsvermə təşəbbüsü irəli sürən keçmiş baş nazir, hazırda “Razvitie plyus” partiyasına rəhbərlik edən Mateuş Moravetski hökuməti Konstitusiya Məhkəməsi ətrafında yaranmış münaqişədə, işsizliyin artmasında, büdcə kəsirinin böyüməsində və elektrik enerjisi qiymətlərinin yüksək olmasında təqsirləndirir
Təşəbbüsü müxalifətdəki “Hüquq və Ədalət” və “Konfederasiya” partiyalarının deputatları dəstəkləyib. Hakim “Vətəndaş Koalisiyası”nın nümayəndələri isə bunun əleyhinə səs veriblər.
Donald Tuskun rəhbərlik etdiyi hökumət 2023-cü ilin dekabrından hakimiyyətdədir.