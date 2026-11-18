Bakı. Trend:
Avropa üçün enerji təchizatı məsələsində Azərbaycanın rolu böyükdür.
Trend-in müxbiri xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə günü Almaniya xarici işlər naziri Johann David Vadephul Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə brifinqdə çıxışı zamanı deyib.
"Cənubi Qafqaz bizim üçün imkanlar regionudur. Hazırda dünyada baş verən neqativ proseslər Avropanın enerji təchizatına risklər yaradır. Enerji təchizatı sahəsində etibarlı tərəfdaşlardan biri Azərbaycandır, - deyə Almaniya naziri bildirib.
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