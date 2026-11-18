Bakı. Trend:
Qazaxıstanın Aktau şəhərində fəaliyyət göstərən “Dostluq” Etnomədəni Birliyinin üzvü Rumman Hüseynov Astanada keçirilən “Qazax dili” adlı respublika tədbirində Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev tərəfindən təltif olunub.
Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb.
Rumman Hüseynova qazax dilinin inkişafına, milli dəyərlərin təbliğinə, sosial əhəmiyyətli tədbirlərin təşkilinə, eləcə də cəmiyyətdə dostluq, həmrəylik və mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə verdiyi töhfələrə görə təşəkkürnamə təqdim edilib.
Mükafatın verilməsi gəncin qazax dilinin nüfuzunun artırılması, onun cəmiyyətdəki rolunun gücləndirilməsi və milli birliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətindəki fəaliyyətinə verilən qiymətin göstəricisi olduğu bildirilib.
Məlumat üçün qeyd edək ki, Rumman Hüseynov Diaspor Gənclərinin VI Yay Düşərgəsinin iştirakçısı olub.