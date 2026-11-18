Bərdə. Trend:
Bərdə rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib.
Trend-in Qarabağ Bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, hadisə Bərdə-Yevlax avtomobil yolunun rayonun Saatlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, Bərdə Doğum Evində mama-ginekoloq olaraq çalışan Aynur Həsənova yolu keçmək istəyən Qarağacı kənd sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Fərid Qasımovu vurub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan piyada hadisə yerində həyatını itirib.
Mərhumun meyiti müayinə olunmaq üçün Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Bərdə rayon şöbəsinə təhvil verilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.