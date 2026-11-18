Bakı. Trend:
Milli Məclisin deputatları Ramid Namazov və Samir Vəliyev NATO Parlament Assambleyasının (NATO PA) 72-ci illik sessiyasında iştirak etmək üçün noyabrın 19-da Almaniyaya səfər edəcəklər.
Bu barədə Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, NATO PA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Ramid Namazov və heyətin üzvü Samir Vəliyev sessiyada iştirak etmək məqsədilə Berlin şəhərinə yollanacaqlar.
Deputatların sessiya çərçivəsində NATO PA-nın plenar iclasında, eləcə də Siyasi, Demokratiya və təhlükəsizlik, Müdafiə və təhlükəsizlik, İqtisadiyyat və təhlükəsizlik, Elm və texnologiya komitələrinin iclaslarında iştirakı nəzərdə tutulur.
Səfər noyabrın 24-də başa çatacaq.