Bakı. Trend:
Dövlət Statistika Komitəsinin “2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri” hesabatına əsasən, hesabat dövründə Azərbaycan Bolqarıstana 272,5 milyon dollar dəyərində 872,1 milyon kubmetr təbii qaz ixrac edib.
Trend-in komitənin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə Bolqarıstana qaz ixracının dəyəri 247,1 milyon dollar və ya 47,6%, həcmi isə 543,9 milyon kubmetr və ya 38,4% azalıb.
Belə ki, 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandan Bolqarıstana 519,6 milyon dollar dəyərində 1,416 milyard kubmetr təbii qaz ixrac edilib.
Qeyd edək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, 2021–2025-ci illərdə Azərbaycandan Bolqarıstana təbii qaz ixracının həcmi və dəyəri aşağıdakı kimi dəyişib:
|İl
|İxrac həcmi
|İxrac dəyəri
|
2021
|232,4 milyon kubmetr
|40,7 milyon ABŞ dolları
|
2022
|
366,7 milyon kubmetr
|
237,8 milyon ABŞ dolları
|
2023
|1,275 milyard kubmetr
|
470,3 milyon ABŞ dolları
|
2024
|
1,896 milyard kubmetr
|
618,7 milyon ABŞ dolları
|
2025
|
1,931 milyard kubmetr
|
688,8 milyon ABŞ dolları
Agentliyin hazırladığı cədvəldən göründüyü kimi, nəzərdən keçirilən dövrdə Azərbaycandan Bolqarıstana qaz ixracının həcmində davamlı artım müşahidə olunub. Belə ki, tədarük 2021-ci ildəki 232,4 milyon kubmetrdən 2025-ci ildə 1,931 milyard kubmetrə yüksəlib.
Ən əhəmiyyətli artım 2023-cü ildə qeydə alınıb. Həmin il ixracın həcmi əvvəlki ildəki 366,7 milyon kubmetrdən 1,275 milyard kubmetrə çatıb. 2024-cü ildə tədarük daha 48,7% artaraq 1,896 milyard kubmetr, 2025-ci ildə isə 1,8% artaraq 1,931 milyard kubmetr təşkil edib.
İxracın dəyəri də eyni dövrdə artım nümayiş etdirib. Bu göstərici 2021-ci ildəki 40,7 milyon dollardan 2025-ci ildə 688,8 milyon dollara yüksəlib. Beləliklə, beş il ərzində Azərbaycandan Bolqarıstana qaz ixracının dəyəri 16 dəfədən çox artıb.