Bakı.Trend:
ABŞ Federal Təhqiqat Bürosu (FBI) Puerto-Rikoda fəaliyyət göstərən Los Del Campo cinayətkar qruplaşmasının 50-dən çox üzvünü saxlayıb.
TASS-ın məlumatına görə, bu barədə FTB-nin direktoru Keş Patel məlumat verib.
“Bu gün səhər FTB və tərəfdaşlarımız Puerto-Riko ərazisində fəaliyyət göstərən zorakı cinayətkar təşkilat olan Los Del Campo qruplaşmasının təxminən 55 üzvünün saxlanılması üzrə genişmiqyaslı əməliyyat keçirib. Noyabrın 4-də həmin şəxslərə narkotik vasitələrin və silahların qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı çoxsaylı cinayətlər üzrə ittihamlar irəli sürülüb”, – deyə Patel X sosial şəbəkəsində yazıb.
Onun sözlərinə görə, 2022-ci ildən etibarən qruplaşma fentanil də daxil olmaqla, Puerto-Rikoya böyük həcmdə ölümcül narkotik vasitələr gətirib.
Qruplaşmanın illik gəlirinin təxminən 45 milyon dollar olduğu bildirilir.