Bakı. Trend:
Baku Electronics-də 13-30 noyabr tarixlərində keçirilən “Super Cümə” kampaniyası çərçivəsində nağd alışda 70%-dək endirim fürsəti təqdim olunur, üstəlik, endirimli qiyməti faizsiz 18 ayadək bölmək mümkündür. Həmçinin hissə-hissə ödənişi hətta rəsmi iş yeriniz olmadan, yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə edə bilərsiniz.
“Super Cümə”nin seçilmiş məhsul təklifləri:
Buxarlı ütü 119.99 yox! 49.99 AZN,
Smartfon 699.99 yox! 559.99 AZN,
Paltaryuyan 1349.99 yox! 799.99 AZN,
Notbuk 1649.99 yox! 1399.99 AZN,
Tək nəfərlik yorğan 99.99 yox! 49.99 AZN-lə müştərilərə təklif edilir.
Çoxdandır yeni telefon almağı, paltaryuyanı dəyişməyi və ya eviniz üçün yeni texnika seçməyi düşünürsünüz? Alış-veriş siyahınızı hazırlayın, çünki gözlədiyiniz fürsətin vaxtı çatdı. “Super Cümə” günlərində ehtiyac duyduğunuz məhsulları sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz.
Baku Electronics artıq 30 ildən çoxdur ki, müştərilərinə yalnız məhsul deyil, etibar və keyfiyyət təqdim edir. Şirkət Samsung, LG, Bosch, Sony, Huawei, Xiaomi, Tefal, Rowenta, Panasonic, Philips, Kenwood, Braun, De'Longhi, Vivo kimi dünya brendlərinin rəsmi distribüteri, Apple brendinin isə rəsmi satış təmsilçisidir.
Alış-verişinizi istər onlayn, istərsə də Baku Electronics mağazalarına yaxınlaşaraq rahatlıqla edə bilərsiniz. Kampaniya həmçinin Seven Space və Motoverse-də də keçərlidir!
Daha ətraflı: bakuelectronics.az və ya 143!