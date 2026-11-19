Bakı. Trend:
Çinin Şençjen şəhərində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Çin Sədri Si Cinpin və ABŞ Prezidenti Donald Trampın üçtərəfli görüşü başlayıb.
TASS xəbər agentliyinin məlumatına görə, üç ölkə lideri Şençjendəki “Tsilin Şançjuan” dövlət iqamətgahında bir araya gəlib. Bu, Rusiya, Çin və ABŞ liderlərinin tarixdə ilk üçtərəfli görüşüdür.
Görüş Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (APEC) 33-cü sammiti çərçivəsində keçirilir.
Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakovun əvvəlki açıqlamalarına görə, danışıqların əsas mövzusu üç böyük dövlət arasında münasibətlərin qurulması və beynəlxalq vəziyyətin müzakirəsidir.
Gözlənilən əsas müzakirə istiqamətləri aşağıdakılardır:
Rusiya-Ukrayna müharibəsi: Münaqişənin nizamlanması yolları və mümkün sülh perspektivləri;
Nüvə silahları: Nüvə silahlarının azaldılması, strateji sabitlik və silahlara nəzarət;
ABŞ-Rusiya münasibətləri: İkitərəfli münasibətlərin normallaşdırılması və əməkdaşlıq imkanları;
ABŞ-Çin münasibətləri: İqtisadi və ticarət əlaqələri, iki ölkə arasında fikir ayrılıqları;
İran və Yaxın Şərq: Regiondakı münaqişələr və təhlükəsizlik məsələləri;
Qlobal təhlükəsizlik: Beynəlxalq münaqişələrin həlli və dünya sülhünün qorunması.
Rusiya tərəfinin açıqlamalarına əsasən, görüş üçün sərt şəkildə məhdudlaşdırılmış gündəlik müəyyən edilməyib. Liderlərin beynəlxalq gündəmin müxtəlif məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparması nəzərdə tutulur.
Bu görüşün əsas xüsusiyyəti dünyanın üç böyük siyasi və hərbi gücünün rəhbərlərinin ilk dəfə üçtərəfli formatda danışıqlar aparmasıdır.
Rusiya tərəfi görüşün təşkilində üç ölkənin İkinci Dünya müharibəsindəki müttəfiqliyini və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılmasındakı rolunu da nəzərə alıb.
Yuri Uşakov daha əvvəl bildirmişdi ki, görüşün yekununda birgə kommünikenin qəbul edilməsi ehtimalı var. Bununla belə, sənədin razılaşdırılması ilə bağlı diplomatik məsləhətləşmələrin davam etdiyi qeyd olunub.
Qeyd edək ki, APEC-in 33-cü sammiti noyabrın 18-19-da Çinin Şençjen şəhərində keçirilir. Sammitdə Asiya-Sakit Okean regionunun 21 iqtisadiyyatının nümayəndələri iştirak edir.